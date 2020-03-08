BURDUR Üniversitelilerden Burdur Gölü için farkındalık eylemi - Son Dakika

Üniversitelilerden Burdur Gölü için farkındalık eylemi

BURDUR'da üniversite öğrencileri Burdur Gölü'ndeki kurumaya dikkati çekmek için bisiklet turu düzenledi, sembolik olarak göle su döktü.

Türkiye Diyanet Vakfı Burdur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 30 öğrenci, hazırladıkları 'Toprağını, suyunu, geleceğini koru' projesi kapsamında son yıllarda hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için Yeni Mahalle'de bulunan yurt binasından Burdur Gölü'ndeki Şeker Plajı'na kadar yaklaşık 5 kilometre bisiklet sürdü.

Şeker Plajı'nda grup adına açıklama yapan Yurt Öğrenci Başkanı İbrahim Köksal, 3 yıldır Burdur'da öğrenci olduğunu, ilk geldiği yıllara göre göldeki su seviyesinin azaldığını belirterek, Bu durum gerçekten bizi üzüyor. Gerekli önlemler alınmazsa Burdur Gölü kuruyacak. Dikkati çekmek için bu tür eylemler yapmaya devam edeceğiz. Ülkemiz 3 tarafı denizlerle, dört bir yanı doğal su kaynaklarıyla çevrili olan, üzerinde her türlü bitkinin, ağacın, yetiştiği, dünyada eşsiz güzelliklere sahip bir ülkedir. Fakat günümüzde, biz insanlar yüzünden, yapmış olduğumuz hatalar yüzünden bu güzellikleri bir bir kaybediyoruz dedi.

Burdur'un da içerisinde yer aldığı Göller Bölgesi diye adlandırılan bölgenin birçok gölü bünyesinde barındırdığını aktaran Köksal, Bunlar arasında Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Acıgöl ve şu an yanı başında bulunduğumuz Burdur Gölü bulunmaktadır. 250 kilometrekare alana sahip olan, büyüklük açısından Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan, birçok su kuşu türüne ev sahipliği yapan Burdur Gölü maalesef çekilmeye devam ediyor. 100 bin civarında su kuşunun kışlama alanı olan Burdur Gölü önlem almazsak, elimizden geldiğince su kaybını önleyemezsek, doğayı, toprağı, suyu kirletmeye devam edersek maalesef yok olan doğal güzelliklerimizden biri haline gelecek diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Burdur Yükseköğretim Yurdu öğrencileri olarak 'Toprağını, suyunu, geleceğini koru' sloganıyla başlattıkları projeyle Burdur genelinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan İbrahim Köksal, Amacımız bir nebze de olsa su kaybının önüne geçerek doğal yaşamı korumak ve Burdur Gölü'müzün eski güzelliğine tekrar sahip olmasına vesile olmak dedi.

Köksal'ın konuşmasının ardından öğrenciler yanlarında getirdikleri pet şişelerdeki suları sembolik olarak Burdur Gölü'ne döktü. Öğrenciler 'Toprağını, suyunu, geleceğini koru' şeklinde slogan attıktan sonra etkinliği sona erdirdi.