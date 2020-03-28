BURDUR Üniversitelilerin kaldığı evde yangın - Son Dakika

Elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı

Burdur'da prizde unutulan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanelik oldu.

Burdur merkez Emek Mahallesi Yükselen sokaktaki 6 katlı bir binanın ikinci katındaki öğrenci evinde yangın çıktı. Prize takılı elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenen Ramazan Erol, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yangın diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.