BURDUR UNUTULAN VALİZ PANİĞE YOL AÇTI

BURDUR'da, MHP
İl Başkanlığı binası önünde unutulan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlatmaya hazırlandığı sırada gelen Mahir Kahya (60), valizin kendisine ait olduğunu söyleyerek izin vermedi.
MHP Burdur
İl Başkanlığı binası önünde saat 15.30 sıralarında ağzı kapalı valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekip caddeyi, araç ve yaya trafiğine kapattı. Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekibi, özel kıyafet giyip fünyeyle valize müdahale etmek için hazırlık yaptı. Bu sırada gelen Mahir Kahya, valizin kendisine ait olduğunu, içinde de kıyafetleri bulunduğunu söyledi.
Mahir Kahya, Hatay
'dan Burdur'a iş aramak için geldiğini ve valizini unuttuğunu söyledi. Mahir Kahya daha sonra bomba imha uzmanıyla valizi açtı. İçinde kıyafet bulunan valiz, tutanak tutulduktan sonra Mahir Kahya'ya teslim edildi. Polis
ekipleri, Muğla
'ya gideceğini söyleyen Kahya'yı işlemlerinin ardından otogara bıraktı.
Diğer yandan çevrede toplanan vatandaşların cep telefonuyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapması dikkati çekti.