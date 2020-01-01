Burdur vali şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur vali şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Burdur vali şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

6 saat önce

BURDUR Vali Şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.

BURDUR Vali Şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

Burdur vali şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
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