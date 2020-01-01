Burdur vali şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika

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Burdur vali şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı
6 saat önce
BURDUR Vali Şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
BURDUR Vali Şıldak görev başındaki personelin yeni yılını kutladı
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