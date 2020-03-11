BURDUR Vali Şıldak: Mesleki eğitimi önemsiyoruz - Son Dakika
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BURDUR Vali Şıldak: Mesleki eğitimi önemsiyoruz

6 saat önce

Vali Şıldak: Mesleki eğitimi önemsiyoruzBURDUR Valisi Hasan Şıldak mesleki eğitimi önemsediklerini belirterek, "Mesleki Eğitim Merkezi ara insan gücü ve toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren kurumlar olarak son derece fonksiyonel ve sektörlere hazır eleman...

Vali Şıldak: Mesleki eğitimi önemsiyoruz

BURDUR Valisi Hasan Şıldak mesleki eğitimi önemsediklerini belirterek, "Mesleki Eğitim Merkezi ara insan gücü ve toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren kurumlar olarak son derece fonksiyonel ve sektörlere hazır eleman sunan müesseseler" dedi.

Vali Hasan Şıldak, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile Burdur Mesleki Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Sınıf ve atölyeleri gezen Şıldak, Kurum Müdürü Özer Unat'tan bilgi aldı. Burdur'daki 4 Mesleki Eğitim Merkezi'nde 500 öğrencinin 15 dalda eğitim gördüğünü belirten Vali Şıldak, "Öğrencilerimiz haftanın bir günü burada bulunarak derslerini alıyor. Diğer 6 günde ise çıraklık yaptıkları iş yerlerinde zanaatlarını sürdürüyorlar. Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenciler 3 yılın sonunda kalfa oluyor. 4'üncü yılın sonunda ise ustalık sınavına girerek bu sınavda başarılı olmaları sonunda ustalık belgelerini alıyorlar. Ustalık Belgesi ile kendi başına işyeri açabilme veya usta unvanı ile bir işletmede çalışma imkanı elde ediyorlar. 2019 yılı eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir düzenlemeyle öğrencilerimiz fark derslerini vermek suretiyle 4 yılın sonunda mezun olurken Ustalık Belgesi'nin yanı sıra meslek lisesi diploması da alabiliyor. Bu hakikaten şu ana kadar ülkemizde eğitim sistemi içerisinde mevcut olmayan bir uygulamaydı, bu yıl itibariyle başladı" dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi ve meslek liselerinde eğitim alan öğrenci sayısının artmasını istediklerini anlatan Vali Şıldak, "Aslında mesleki eğitim ara insan gücü dediğimiz sanayinin, esnaf sektörünün yani hizmet sektörünün temel ihtiyacı olan personel ihtiyacını, eğitimli işgücünü oluşturan bir eğitim kolu. Mesleki eğitim çok önemli. Bakanlığımızın da bu konuda yeni çalışmaları var. Farklı bakış açıları ile yeni açılımlar getirecek. Çünkü sanayi sektörü ve esnaflarımız nitelikli işgücü bulamamaktan, çırak, kalfa bulamamaktan yakınırken bir taraftan baktığımızda velilerimizin, öğrencilerimizin de yeterince mutlu olmadığını, bu iki ucun tam anlamıyla örtüşmediğini, buluşmadığını görüyoruz. Aslında Mesleki Eğitim Merkezi ara insan gücü ve toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren kurumlar olarak son derece fonksiyonel ve sektörlere hazır eleman sunan müesseseler. Bu itibarla Mesleki Eğitim Merkezlerini önemsiyoruz. Bu açıdan, önümüzdeki süreçte farkındalık çalışmalarını, toplumumuzun bu konularda bilgilendirilmesi, daha duyarlı hale gelmesi ve öğrenci sayısının arttırılması konularında çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimi çok önemsediğini ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'meslek lisesi, memleket meselesi' sloganı ile süreci başlattığını söyledi.

BURDUR Vali Şıldak: Mesleki eğitimi önemsiyoruz

Hasan Şıldak, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:24 Kaynak: DHA
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