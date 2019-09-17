Burdur vali şıldak salda gölü'nü koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yoktur

Vali Şıldak Salda Gölü'nü koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yoktur

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü korumaya yönelik yaptıkları faaliyetlerin görmezden gelindiğini ve karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, Salda'daki koruma şemsiyesi, doğal hayatın korunmasına ilişkin hem Özel Çevre Koruma Bölgesi hem sit düzenlemeleri dimdik ayaktadır. Mevcudiyetini sürdürüyor. Koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yoktur dedi.

Burdur'daki Lavanta Yolu Projesi üzerinde bulunan merkeze bağlı İlyas köyü Muhtarlığı tarafından yaptırılan ve 250 bin liraya mal olan Çataloluk Dinlenme Tesisleri'nin açılışı yapıldı. Açılışa Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

Vali Hasan Şıldak buradaki konuşmasında, Salda Gölü'yle ilgili yapılan çalışmalara değinerek, Salda Gölü'nde yapılan bunca iyileştirmelere, korumaya yönelik faaliyetlere rağmen bu çalışmalar hem görmezden geliniyor hem de bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bunların kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü hem bizler hem en yetkili ağızdan Çevre ve Şehircilik Bakanımız defaten bunu açıklamasına rağmen, bir takım ifadeler, yine yalan yanlış haberler kamuoyuna yansıtılmaya devam ediyor. Bunları kabul etmiyoruz. Tek çözüm Salda'yı doğal haliyle korumak ve şu anda yaptığımız iş budur dedi.

'ARTIK DÜNYADA BİLİNİR HALE GELDİ'

Açılışı yapılan tesisin turizme hizmet edeceğini aktaran Vali Hasan Şıldak, Turizm hareketleri bir bütünlük içinde oluşuyor. Yakınımızdaki Kuyucak köyü ekmeğini lavantadan kazanıyor. Lavanta köyü olarak ünlenmiş. Bütün Türkiye, Kuyucak deyince biliyor ama son birkaç yıldır daha yüksek seviyeye ulaştı. Salda Gölü, Türkiye'de değil artık dünyada bilinir hale geldi. Bu gölümüzün varlığını ve sahip olduğu doğal güzelliği koruyarak ama turizme de açarak, turizmden de uzak durmayarak geliştirmeye çalışıyoruz diye konuştu.

'KORUMA STATÜSÜNDE EN KÜÇÜK BİR ZAYIFLAMA YOKTUR'

Geçen günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Salda Gölü'nün turizm merkezi statüsünden çıkarıldığına işaret eden Vali Hasan Şıldak, şöyle dedi

Geçen hafta Salda turizm merkezinin iptaliyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı kararımız yayımlandı. Bunun Salda'daki çalışmalarla hiçbir ilgisi yoktur. Tam tersine birbiri içine geçmiş sit alanı, ÖÇK düzenlemeleri, tabiat parkı oluşumları, sulak alan vs. pek çok statünün karmaşıklık yaratmasından kaynaklanan turizm merkezinin iptali söz konusudur. Salda'daki koruma şemsiyesi, doğal hayatın korunmasına ilişkin hem Özel Çevre Koruma Bölgesi hem sit düzenlemeleri dimdik ayaktadır. Mevcudiyetini sürdürüyor. Koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yoktur. Bunu da söyleyen açıkçası doğru söylememektedir. Sizlerin kafasını karıştırmasın.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de, Yeni tesisimiz Burdur'umuz için güzel olacak. Salda Gölü'müze çok büyük bir ziyaretçi akını var. Isparta üzerinden gelen ziyaretçilerin kullandığı bu yolda bu restoran çok büyük bir hizmet görecek. Tabii ki lavanta bahçeleri de daha fazla ilgi çekecek dedi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından tesisin kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı.