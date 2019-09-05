Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, göreve başladı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı iken Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanan İbrahim Özkan yeni görevine başladı.



Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı iken Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanan İbrahim Özkan yeni görevine başladı. Kayseri doğumlu ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, 2001 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Mülki İdare görevine başladı ve sırasıyla Konya- Derebucak, Hatay- Hassa Kaymakam Vekilliği görevlerini yaptıktan sonra asaleten Denizli- Baklan Kaymakamı olarak atandı. Daha sonra Adıyaman- Sincik, Antalya- Gündoğmuş, Artvin- Hopa Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2014-2017 yılları arasında Van Vali Yardımcısı olarak görev yapan Özkan, 2017-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı olarak görev yaptı. - BURDUR