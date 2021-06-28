Burdur Valiliği Kurumsal Logosu Yeniden Tasarlandı - Son Dakika

Burdur Valiliği kurumsal logosu Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla yeniden tasarlandı.

2019 yılı içerisinde tasarlanan, İlimizin "Kültürel, Tarihi ve Doğal Güzelliklerinin" vurgulandığı, "Yöresel Kültür", "Antik Kentler ve Teke", "Göller ve Doğal Güzellikler" başlıklarında üç ayrı temanın işlendiği Burdur Valiliği kurumsal logosu, yeniden tasarlanarak Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla dairesel olarak 16 yıldızla çevrelenmiştir.

İlimizle özdeşleşen Lavanta renginin kullanıldığı yeni logoyu çevreleyen 16 yıldız tarihteki 16 Büyük Türk İmparatorluğu'nu temsil etmektedir.