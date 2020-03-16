Burdur Valiliğinden Korona virüsle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Korona virüs kapsamında Burdur Valisi Hasan Şıldak başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda çalışmalar ve tedbirlerin planlaması ve koordinasyonu değerlendirildi.



Tüm etkinlikler iptal edildi



Tedbirler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar, yemin, anma, mezuniyet gibi törenler ile hizmet içi eğitim, seminer, anma ve kutlama programları gibi bütün toplu faaliyetler iptal edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Her Salı günü gerçekleştirilen Halk Günü ve Muhtar Toplantısı uygulaması durdurulmuştur. Valiliğimiz tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ilçe ve köy ziyaret programları ertelenmiştir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.



Vatandaşlar bilgilendirilecek



Koronavirüs salgınına karşı olumlu sonuçlar elde edilmesi için vatandaşların doğru şekilde bilgilendirilmesi de planlandı. Bu kapsamda, billboardlar ve raketlere bilgilendirici afişlerin yerleştirildi, kamu kuruluşlarının bina girişlerine bilgilendirme fişleri konuldu. - BURDUR