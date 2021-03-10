Burdur Valisi Ali Arslantaş, Azerbaycan'daki öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okudukları videoyu paylaştı - Son Dakika

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Azerbaycan'daki anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına çektikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldız Güral Kızılay Anaokulu öğretmenlerinden Ebru Altındal'ın başlattığı, "2 Devlet 1 Millet" eTwinning projesi kapsamında Azerbaycan'daki öğrenciler, Vali Arslantaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'a hitap ederek İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Arslantaş, kendisine selam gönderen öğrencilerin videosunu "Aleyküm selam sevgili yavrularım" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla başlayan videoda öğrenciler, "Azerbaycan'dan selam olsun Türkiye'mize, selam olsun göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'a, selam olsun Burdur Valisi Ali Arslantaş'a, selam olsun İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'a, selam olsun '2 Devlet 1 Millet' proje kurucusu Ebru Altındal öğretmenimize ve Yıldız Güral Kızılay Anaokulu'ndaki kardeşlerimize, İstiklal Marşı'nın 100 yılı anısına sizlere videomuzu armağan ediyoruz." diyerek İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okudu.