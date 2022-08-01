Burdur Valisi Arslantaş: "Bucak yangını kontrol altında" - Son Dakika
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Burdur Valisi Arslantaş: "Bucak yangını kontrol altında"

01.08.2022 10:38
Burdur Valisi Arslantaş: "Bucak yangını kontrol altında"

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesi Karaseki-Sarıdere mevkiindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesi Karaseki-Sarıdere mevkiindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman yangını ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın bölgesine geçerek söndürme çalışmalarını alanda takip eden Vali Arslantaş, yangının son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Arslantaş; orman teşkilatı başta olmak üzere AFAD ve ilgili kurumlar, İl-İlçe Belediye ekipleri ile 4'ü gece görüşlü 14 helikopter, 10 uçak, karadan toplam 66 arazöz, 7 su tankeri, 4 itfaiye aracı, 8 dozer, 14 pikap 2 ambulans ile yangına müdahale edildiğini belirtti.

Devletin tüm imkanları ile yangına müdahale ettiğini belirten Vali Arslantaş, kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin cansiperane bir şekilde görev yaptıklarını vurguladı. - BURDUR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Burdur, Bucak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur Valisi Arslantaş: 'Bucak yangını kontrol altında' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Valisi Arslantaş: "Bucak yangını kontrol altında" - Son Dakika
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