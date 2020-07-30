Burdur Valisi Arslantaş, Canlı Hayvan Pazarında incelemelerde bulundu. - Son Dakika

Burdur Valisi Arslantaş, Canlı Hayvan Pazarında incelemelerde bulundu.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Arefe günü canlı hayvan pazarını gezerek yerinde incelemede bulundu.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Arefe günü canlı hayvan pazarını gezerek yerinde incelemede bulundu. Yetkililerden pazarda uygulanan tedbirlerle ilgili bilgi alan Vali Arslantaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı alışverişler diledi, bayramlarını kutladı. Alınan tedbirler kapsamında başta maske ve dezenfektan dağıtımı olmak üzere, gebe hayvanların ultrasonla tespit edilip satışının engellenmesi ve diğer veterinerlik hizmetlerinin verildiğini belirten Vali Arslantaş, İl genelinde kurban satış alanları ve kesim yerleri ile ilgili bütün önlemlerin en hassas şekilde alındığını kaydetti. Hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olayları ile ilgili gereken tedbirlerin ilgili birimler tarafından alındığını ifade eden Vali Arslantaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Belediyeler ve Müftülük personellerinden oluşturulan komisyonlar tarafından bayram sonuna kadar İl genelinde denetimlerin sıkı bir şekilde yapılmaya devam edeceğini vurguladı. Vali Arslantaş'a Canlı Hayvan Pazarı ziyareti sırasında Milletvekili Bayram Özçelik, Milletvekili Yasin Uğur, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul eşlik etti. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 02:58
Kaynak: İHA
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