Son dakika haberleri... Vali Arslantaş'tan Kovid-19 salgınından sonra flamingolarla ünlü Yarışlı Gölü'ne davet - Son Dakika

Son dakika haberleri... Vali Arslantaş'tan Kovid-19 salgınından sonra flamingolarla ünlü Yarışlı Gölü'ne davet

02.01.2021 21:23

Son dakika haberi: Burdur Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra vatandaşları, Yarışlı Gölü'ne gelen göçmen kuşların ziyaretini yakından görmeye davet etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra vatandaşları, Yarışlı Gölü'ne gelen göçmen kuşların ziyaretini yakından görmeye davet etti.

Vali Arslantaş, sosyal medya hesabından, Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün görüntülerini paylaştı.

"Burdur'un gizli cennetlerinden Yarışlı Gölü" başlığıyla paylaşımda bulunan Arslantaş, "Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız. Kovid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" diye sordu.

Flamingolar ve diğer göçmen kuşların yer aldığı paylaşımda, Yarışlı Gölü'nün etkileyici görüntüleri dikkati çekiyor.

Yarışlı Gölü, suyu alkali ve tuzlu zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sığ bir göl olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

Son dakika haberleri... Vali Arslantaş'tan Kovid-19 salgınından sonra flamingolarla ünlü Yarışlı Gölü'ne davet
Son dakika haberleri... Vali Arslantaş'tan Kovid-19 salgınından sonra flamingolarla ünlü Yarışlı Gölü'ne davet
Son dakika haberleri... Vali Arslantaş'tan Kovid-19 salgınından sonra flamingolarla ünlü Yarışlı Gölü'ne davet
Son dakika haberleri... Vali Arslantaş'tan Kovid-19 salgınından sonra flamingolarla ünlü Yarışlı Gölü'ne davet

YARIŞLI GÖLÜ, Türkiye, Burdur, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Vali Arslantaş'tan Kovid-19 salgınından sonra flamingolarla ünlü Yarışlı Gölü'ne davet - Son Dakika


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