Vali Arslantaş: Hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar - Son Dakika

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, Burdur'da oturanlardan ev ve akraba ziyaretlerini bir süre askıya almasını isterken, "İlimizde koronavirüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar" dedi.

Vali Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent halkını uyardı. Vali Arslantaş, "Kıymetli hemşehrilerimiz; maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz. Komşu ve akraba ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim. İlimizde koronavirüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliğiyle sürdürelim" dedi.