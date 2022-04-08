Burdur Valisi Arslantaş, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş, mesajında, Türk Polis Teşkilatının 177 yıldır kamu düzenin korunması, asayişin sağlanması ve milletimizin huzuru için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet verdiğini belirtti.

Emniyet mensuplarının, aziz vatanın her karış toprağında canla başla durmaksızın büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Arslantaş, yüksek disiplin anlayışına sahip polislerin vatandaşına karşı hoşgörülü ve güler yüzlü olmasıyla milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Arslantaş, polis teşkilatının ülkenin ulusal güvenliği noktasında her türlü tehdidi bertaraf ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın değerli mensupları, toplumsal olaylarda vatanımıza, milletimize karşı yapılan her türlü terör saldırısı karşısında halkımızla bütünleşerek devlet-millet birlikteliğinin en güzel örneklerini sergilemiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar geçen sürede güçlenmeye devam etmiş, teknolojik alt yapısıyla, en son sistem araç ve gereçlerle modern bir polis teşkilatı olmuştur. Bu vesileyle şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta İlimizde olmak üzere ülkemizin her yerinde görev yapan Polis Teşkilatımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum."