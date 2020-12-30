Burdur Valisi Arslantaş ve Belediye Başkanı Ercengiz'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Burdur Valisi Arslantaş ve Belediye Başkanı Ercengiz'den yeni yıl mesajı

30.12.2020 16:37
Burdur Valisi Arslantaş ve Belediye Başkanı Ercengiz'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Arslantaş mesajında, ümit ve beklentiler içinde yeni bir yıla kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

2021'in başta sağlık, iyilik ve güzellikler getirmesini temenni eden Arslantaş, "Her ne kadar bütün dünyada görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkemizde yaşanan doğal afetler nedeniyle 2020'den kalan bir karamsarlık ortamı oluşmuşsa da 2021'den umut ve beklentilerimizi canlı tutarak Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Gerek enerji, gerekse savunma sanayi alanında atılan yerli ve milli teknoloji hamleleri bu ilerleyişin en somut örnekleridir." ifadelerini kullandı.

Arslantaş, bu doğrultuda vatandaşların memnuniyetini esas alan bir anlayışla 2021'in en iyi şekilde geçmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu hassas süreçte bizlerin vatandaşlarımızdan beklentisi başta maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere, salgın nedeniyle alınan tedbirlere harfiyen uymalarıdır. Unutmayalım ki bu konuda her bir vatandaşımızın göstereceği hassasiyet geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır. Burdurlu hemşehrilerim ve aziz milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum. 2021'in ilimiz, ülkemiz ve tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

"Aydınlık bir yıl olmasını temenni ediyorum"

Belediye Başkanı Ercengiz de 2021'in toplumsal huzur ve barışın bozulmadığı, halkın daha özgür, demokratik ve adil bir Türkiye'de yaşadığı, aydınlık bir yıl olmasını temenni etti.

Çocuklara ve gençlere daha güzel yarınlar bırakabilmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğüne işaret eden Ercengiz, "Daha aydınlık yarınlara ulaşmak için el birliğiyle çalışmamız, kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanakları verimli biçimde kullanmamız yeterli olacaktır. Tüm yurttaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Orkun Ercengiz, Yeni Yıl, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur Valisi Arslantaş ve Belediye Başkanı Ercengiz'den yeni yıl mesajı - Son Dakika


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