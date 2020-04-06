Burdur Valisi Hasan Şıldak AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

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Burdur Valisi Hasan Şıldak AA'nın 100. yılını kutladı
6 saat önce
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.
Vali Şıldak, sosyal medya hesaplarından, "AA 100 yaşında" etiketi ve AA'nın yüzüncü yıl logosu ile paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile 100 yıldır, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin bizlere ulaştırılmasında gayreti olan herkesi kutluyor, bütün AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:48 Kaynak: AA
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