Burdur Valisi Hasan Şıldak AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.

Vali Şıldak, sosyal medya hesaplarından, "AA 100 yaşında" etiketi ve AA'nın yüzüncü yıl logosu ile paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile 100 yıldır, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin bizlere ulaştırılmasında gayreti olan herkesi kutluyor, bütün AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."