Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın veda mesajı - Son Dakika

Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın veda mesajı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Burdur'a veda ederken bu güzel ilin sahip olduğu büyük potansiyeli her geçen gün daha iyi kullanarak tarım ve hayvancılık ile madencilik alanlarının yanı sıra turizm ve eğitimdeki kapasitesini de güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın veda mesajı, System.String[]

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Burdur'a veda ederken bu güzel ilin sahip olduğu büyük potansiyeli her geçen gün daha iyi kullanarak tarım ve hayvancılık ile madencilik alanlarının yanı sıra turizm ve eğitimdeki kapasitesini de güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Burdur Valiliğinden Balıkesir Valiliğine atanan Burdur Valisi Hasan Şıldak veda mesajı yayımladı. Vali Şıldak, "İlk Valilik görevini yürüttüğüm Burdur İlinden ayrılmanın burukluğunu yaşarken, Balıkesir İlinde hizmet edecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu hissediyorum. Öncelikle bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İki yılı aşkın süredir görev yaptığım Teke Yöresi ve Göller Bölgesinin eşsiz güzelliklere sahip şehri olan Burdur'un gönlümüzde her zaman ayrı bir yeri olacaktır. Burdur'da göreve başladığımız ilk andan itibaren destek veren, çalışmalarımıza katkı sağlayan milletvekillerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, bütün çalışma arkadaşlarıma ve kamu personeline, siyasi parti, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve mensuplarına, il genel meclisi üyelerimize, muhtarlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Sıcak ilgi ve yakınlıkları ile desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz, her fırsatta aralarında olmaya özen gösterdiğimiz bütün Burdurlu vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Salda Gölü ve Lavanta Yolu ile ilgili yürütülen çalışmalar

"Görev süremiz içerisinde bütün gücümüzle Burdura en iyi şekilde hizmet etmeyi temel ilke olarak benimseyerek, adaletli, şeffaf, verimli, etkili ve güler yüzlü bir yönetim anlayışıyla, her zaman vatandaşımızı önceleyerek çalışma gayreti içerisinde olduk" diyen Şıldak, ilin her yönden gelişimi ve yatırımların takibi konusunda en kapsamlı şekilde özen gösterdiklerini belirtti. Şıldak, "Devletimizin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz, engellilerimiz, bize emanet edilen çocuklarımız ve yardıma muhtaç insanlarımızla ilgilenmeye, onlarla birlikte olmaya, Devletimizin sıcaklığını hissettirmeye ayrı bir önem verdik. Bu kapsamda Burdur Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi toplumumuzun büyük bir kesimine en etkili şekilde uzanmamıza vesile oldu. Burdur'un sahip olduğu geniş kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirmek, İlin gelişimini turizm ile desteklemek için çok sayıda projeli çalışmayı hayata geçirdik. Bir yandan Burdur'u bir turizm şehri olarak tanımlayarak bu alanda enerji oluştururken bir yandan da altyapı, iyileştirme ve tanıtım alanlarındaki projeli çalışmaları canlı tuttuk. Bu çerçevede 2018 yılı Haziran ayından başlayarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaların önemli bir kısmının sonuçları alınmaya başlanmıştır. Bunların en başında Salda Gölü ve Lavanta Yolu ile ilgili yürütülen çalışmalar gelmektedir. Salda Gölü Ülkemizin sahip olduğu en önemli doğal miraslardan biri olarak bu dönem içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın büyük desteği ile yürütülen çalışmalarla koruma statüsü genişletilerek doğal haliyle gelecek nesillere temiz, düzenli ve orijinal haliyle emanet edilebilecek seviyeye getirilmiştir" diye konuştu.

"Gerçek bir umut ışığı oldu"

Şıldak, 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlatılan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesinin (BİGEP) Burdur'da eğitim alanında bir dinamizm oluşturduğunu, sağlanan geniş destek ve katılımla proje eğitim sürecinin bütün taraflarınca benimsenerek uygulandığını belirtti. Şıldak, "Sosyal projeler arasında Üniversitemiz ile Ticaret ve Sanayi Odalarımızın da destek verdiği Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum isimli uyuşturucu ile mücadele projesi başarılı şekilde uygulanarak büyük bir sosyal yara olan uyuşturucu bağımlılığı konusunda gençlerimize gerçek bir umut ışığı olmuştur. Burdur'a veda ederken bu güzel ilin sahip olduğu büyük potansiyeli her geçen gün daha iyi kullanarak tarım ve hayvancılık ile madencilik alanlarının yanı sıra turizm ve eğitimdeki kapasitesini de güçlendireceğine inanıyorum. Hizmet etmekten ve aralarında olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bütün Burdurlulara pandemi ile mücadele sürecindeki destekleri ve anlayışlı yaklaşımları için bir kez daha teşekkür ediyorum. İlgili bütün kurumlarımızın üstün gayreti ile tedbirlerin iyi şekilde uygulandığı İlimizde kontrollü hayat sürecinin de başarılı olarak tamamlanmasını ve sağlıklı günlere ulaşılmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'un saygıdeğer ve vefalı insanlarına veda ederken hakkınızı helal edin diyor, en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - BURDUR

Hasan Şıldak, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın veda mesajı - Son Dakika

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