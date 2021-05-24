Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim - Son Dakika

Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoların yankıları devam ediyor. Peker son videosunda eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın uyuşturucu ticaretinin güzergahını değiştirmek için Venezuela'ya gittiğini iddia etmişti.

YILDIRIM'DAN İDİALARA SERT TEPKİ

İddialara ilişkin açıklama yapan Binali Yıldırım, oğlunun Venezuela'ya gittiğini kabul ederek, Erkam Yıldırım'ın hayır işleri için bu ülkede bulunduğunu ileri sürerek, "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Binali Yıldırım açıklamalarının ardından özellikle sosyal medyada çok konuşan isimler arasına girdi. Paylaşımlar yapanlardan biri de Burdur Valisi Ali Arslantaş oldu.

"ÇAĞIRIRSAN ÇÖLLERE GELİRİM"

Sosyal medya hesabından, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Vali Arslantaş, "Mecnun değiIim dost; Iakin çağırırsan çöIIere geIirim! Mevlana" ifadelerini kullandı.