Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Bir Kutlama Mesajı Yayınladı . - Son Dakika
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Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Bir Kutlama Mesajı Yayınladı .

10.12.2021 00:15

Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer vermiştir;"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilişinin yıldönümü, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.

Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer vermiştir;

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilişinin yıldönümü, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.

Çağdaş demokratik toplumların olmazsa olmazlarından olan "İnsan Hakları" kavramı, Devletimiz tarafından da üzerinde önemle durulan bir konudur. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri arasında yer alan Ülkemiz, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul eden ilk Ülkeler arasında yer almıştır.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesini şiar edinmiş bir medeniyin mensupları olarak, Devletimizin İnsan hakları konusunda atmış olduğu her adım, insanlara gösterilen saygı ve önemin bir göstergesidir.

İnsanı temel alan bu anlayışla, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce ayrımı gözetmeksizin, her bir bireyin insan hak ve özgürlüklerinin korunması için azami çaba sarf etmesi, toplum barışını ve birlikte yaşama duygusunu daha da pekiştirecektir.

Bu doğrultuda kamu, kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, toplumun tüm dinamikleri ve fertleri olarak insan haklarının korunması ve her yönden geliştirilmesi için, temel hak ve özgürlüklerin merkeze alan bir anlayış içerisinde gereken hassasiyetin hep birlikte gösterilmesi gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü" kutluyor, insan haklarına saygı temelinde sağlık içerisinde mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum. " dedi

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Bir Kutlama Mesajı Yayınladı . - Son Dakika


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