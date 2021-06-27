Vali Arslantaş yayınladığı mesajında;
"Bugün yaşanan elim bir trafik kazası sonucu yaralanan Burdur DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı'nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybedettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.
Vefat eden mesai arkadaşımız Ali Kılcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve DSİ teşkilatına başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun... "
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Vefat Eden DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı İçin Taziye Mesajı Yayınladı. - Son Dakika