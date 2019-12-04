Son Dakika Haberleri: Burdur Valisi Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Burdur Valisi Şıldak, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Burdur Valisi Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Burdur Valisi Şıldak, AA'nın

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Şıldak, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz ve Kış bir arada", "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

Şıldak, yaptığı açıklamada, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını geleneksel hale getirdiğini söyledi.

Üç kategorideki fotoğraflardan tercihini yaparak oy verdiğini aktaran Şıldak, "AA'nın yılın özeti olarak da niteleyebileceğimiz bu faaliyetini çok anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve özenle çekilmiş anlamlı ve belirli mesajlar içeren değerli çalışmalar olduğunu aktaran Şıldak, fotoğrafları çekenleri tebrik ettiğini belirtti.

Behçet Alkan, Hasan Şıldak, Ali Atmaca, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti
Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 19:23:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur Valisi Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]