Burdur Valisi Şıldak: Çeltikçi'de vaka sayısı 7 oldu - Son Dakika

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, bir çiftin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 2 mahallenin karantinaya alındığı Çeltikçi ilçesinde, koronavirüs vaka sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Burdurlular, salgının yayılma riskinin ve hızının ne kadar yüksek olduğu, kurallara uymanın ne kadar önemli olduğu, evde kalmanın ne kadar gerekli olduğu çok açık. Çeltikçi ilçemizde vaka sayısı 7'ye yükseldi. Herkesi tedbirleri eksiksiz uygulamaları konusunda uyarıyorum" dedi.