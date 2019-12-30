Burdur Valisi Şıldak'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur Valisi Şıldak'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika

Burdur Valisi Şıldak'ın yeni yıl mesajı

6 saat önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Burdur Valisi Şıldak'ın yeni yıl mesajı, System.String[]

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, 2020'ye kavuşmanın mutluluk ve heyecanını birlikte yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılın Türkiye başta olmak üzere bütün insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve hayırlar getirmesi temenni eden Şıldak, yeni yılın vatandaşların beklentilerini gerçekleştiği, başarılarla dolu bir yıl olmasını ifade etti.

Şıldak, 2019'u Burdur'da "Turizm Yılı" olarak ilan ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burdur'un tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ilgi odağı haline gelen turizm alanlarımızda büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz altyapı, iyileştirme ve tanıtım çalışmalarının sonuçlarını almaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki hükümetimizin sağladığı geniş imkanlarla 2019 yılında bütün kurum ve kuruluşlarımızla halkımızın yakın desteğiyle koordinasyon içerisinde ilimiz adına gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar, 2020'de artarak devam edecektir. Bu duygularla yeni yılın bütün hemşehrilerimize sağlık, başarı ve bereket getirmesini diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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