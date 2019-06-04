Burdur Valisi Şıldak, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı
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Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Burdur
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:22 Kaynak: İHA
Valisi Hasan Şıldak
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Ulu Cami'de bayram namazı sonrası gerçekleştirilen bayramlaşmada Burdur Valisi Hasan Şıldak'a, AK Parti
milletvekilleri Bayram Özçelik
ve Yasin Uğur
, Belediye Başkan Vekili Arif Pak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma
Komutanı Albay Orhan Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, il, ilçe protokolü ve kamu görevlileri eşlik etti. Şıldak, ardından vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bayramlaştı. Vali Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri önce Burdur Devlet Hastanesindeki hastalara sonra huzurevinde kalan yaşlıların bayramını kutlayıp gönüllerini aldı. - BURDUR
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