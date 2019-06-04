Son Dakika Haberleri: Burdur Valisi Şıldak, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı
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Burdur Valisi Şıldak, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı

43 dakika önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Burdur Valisi Şıldak, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Ulu Cami'de bayram namazı sonrası gerçekleştirilen bayramlaşmada Burdur Valisi Hasan Şıldak'a, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkan Vekili Arif Pak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, il, ilçe protokolü ve kamu görevlileri eşlik etti. Şıldak, ardından vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bayramlaştı. Vali Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri önce Burdur Devlet Hastanesindeki hastalara sonra huzurevinde kalan yaşlıların bayramını kutlayıp gönüllerini aldı. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:22 Kaynak: İHA
Hasan Şıldak, Burdur, Güncel
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