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Burdur Valisi Şıldak'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
6 saat önce
Burdur Valisi Hasan Şıldak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir maaşını bağışladığını bildirdi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir maaşını bağışladığını bildirdi.
Şıldak, sosyal medya hesabından kampanyaya yönelik paylaşımda bulundu.
Mesajında "Haydi Burdur, gün yardımlaşma ve dayanışma vakti" diyen Vali Şıldak, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Burdur Valisi olarak bir maaşımla katkıda bulunuyorum. İmkanı olan vatandaşlarımızı bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:40 Kaynak: AA
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