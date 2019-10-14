Son Dakika Haberleri: Burdur Valisi Şıldak'tan Salda Gölüyle ilgili sert çıkış : "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin...
Son Dakika Genel Burdur Valisi Şıldak'tan Salda Gölüyle ilgili sert çıkış : 'Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin...

Burdur Valisi Şıldak'tan Salda Gölüyle ilgili sert çıkış : "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin...

1 saat önce

Burdur Valisi Şıldak'tan Salda Gölüyle ilgili sert çıkış : "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar " Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü Koruma Planı hakkında son noktayı kondu.

Burdur Valisi Şıldak'tan Salda Gölüyle ilgili sert çıkış : "Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin elini kırarlar "

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü Koruma Planı hakkında son noktayı kondu.

BURDUR - -Burdur Valisi Hasan Şıldak 'Salda Gölü Koruma planı hakkında son noktayı kondu. Şıldak, " Özel Çevre Koruma Planını İhlal edenin elini kırarlar." dedi.

Türkiye'nin ilk ziyarete açılan mağarası arasında yer alan İnsuyu mağarasının çevre düzenlenmesi açılışına katılan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölünün korunması hakkında açıklamalarda bulundu. Salda Gölü'nün özel Koruma Planı ile korunduğunu hatırlatan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur' un özellikle geçen yıl turizmden çok büyük pay aldığını söyledi. Şıldak " Salda Gölü sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile 18 Özel Çevre Koruma Planı içeresinde olup bu alan içinde hiçbir yapılaşmaya izin vermiyoruz. Salda gölü ve çevresine izinsiz bir çivi çakanın elini kırarlar. Bunu ben bir İl valisi olarak söylüyorum. Burdur' un tarihi yerlerine önem veriyoruz. Özellikle son zamanlarda Salda Gölü4nün çevre koruma planına aykırı davrananlara asla izin vermeyeceğiz, buna kimse yeltenmesin" diye konuştu.

Burdur Valisi Şıldak'tan Salda Gölüyle ilgili sert çıkış : Özel Çevre Koruma Planını ihlal edenin...

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:42 Kaynak: İHA
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