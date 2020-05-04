Burdur Valisi Şıldak'tan tatilcilere

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı tatili için kente gelmeyi planlayanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 14 gün karantinada kalacakları uyarısında bulundu.

Vali Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Burdur'a gelmeyi planlayanların bulundukları yerde kalmaları gerektiğini belirtti.

Şıldak paylaşımında, "Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir." ifadelerini kullandı.