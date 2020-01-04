Burdur vaşaklar fotokapana takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur vaşaklar fotokapana takıldı - Son Dakika

Burdur vaşaklar fotokapana takıldı

6 saat önce

Vaşaklar fotokapana takıldıKEDİGİLLER familyasından yırtıcı bir memeli olan ve besininin en önemli kısmını yabani tavşanların oluşturduğu vaşaklar Burdur'da fotokapana takıldı.

Vaşaklar fotokapana takıldı

KEDİGİLLER familyasından yırtıcı bir memeli olan ve besininin en önemli kısmını yabani tavşanların oluşturduğu vaşaklar Burdur'da fotokapana takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Kurulan fotokapanlara bu sefer de vaşaklar takıldı. Fotokapanlarla vaşakların gelişimi 4 yıl boyunca takip edildi.

Görüntülerde vaşakların dört mevsim bölgedeki yaşamı yer aldı.

Burdur vaşaklar fotokapana takıldı

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
16:32 Aydınlatma direğine çarpan sürücü yol kenarında 112'yi bekledi - Son Dakika
16:32 Başı taşla ezilip, bıçaklanan Pınar cinayeti zanlılarına, DNA testi sonrası tahliye... - Son Dakika
16:32 Libya: BAE Sirte kentinde iki hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
16:32 Şampiyon sporculardan Beyazgül'e ziyaret - Son Dakika
16:27 Vali Aykut Pekmez okul inşaatını inceledi - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 16:35:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur vaşaklar fotokapana takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]