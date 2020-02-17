Burdur ve Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burdur ve Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Burdur ve Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

9 dakika önce

Burdur'da uyuşturucu tacirliği yapan iki şahıs ile Denizli'de uyuşturucu satın alan bir şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Burdur ve Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Burdur'da uyuşturucu tacirliği yapan iki şahıs ile Denizli'de uyuşturucu satın alan bir şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Yeşilova ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen N.Ş. ve O.A. isimli şahıslar ile N.Ş. isimli şahsın Denizli ilinde uyuşturucu/uyarıcı madde satın aldığı tespit edilen Y.Y. isimli şahıs, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.


Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda; 2 gram eroin maddesi, 1,78 gram met amfetamin maddesi, 3,11 gram esrar maddesi, 3 adet extacy ile kullanımı kontrole tabi 3 adet suboxone hap ele geçirildi.


Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında Yeşilova Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüphelilerden N.Ş. ve O.A. tutuklandı, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Denizli, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:46 Kaynak: İHA
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