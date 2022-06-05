Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren, Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Karaman , Konya ve Niğde çevreleri için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak: AA

Karaman, Konya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.