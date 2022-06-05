Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

05.06.2022 01:28
Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren, Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

Karaman, Konya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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