Burdur ve Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

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Burdur ve Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
7 saat önce
Burdur ve Isparta'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:30 Kaynak: AA
Burdur ve Isparta'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Burdur ve Isparta genelinde çarşamba günü sabah saatlerinde başlayacak rüzgar, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.
Güneybatıdan kuvvetli başlayacak zamanla etkisini artırarak fırtına şeklinde esecek rüzgar nedeniyle ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
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