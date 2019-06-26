Son Dakika Haberleri: BURDUR YABAN KEÇİSİ VE YABAN KEDİSİ FOTOKAPANA TAKILDI
Son Dakika Güncel Haber

BURDUR YABAN KEÇİSİ VE YABAN KEDİSİ FOTOKAPANA TAKILDI

1 saat önce

Burdur'da varlığı bilinen ancak daha önce hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi ilk kez görüntülendi.

Burdur'da varlığı bilinen ancak daha önce hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi ilk kez görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara bu kez çok özel bir görüntü takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Burdur'da varlığı bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi türlerinin ilk kez görüntülendiğini kaydetti. Mayıs ve haziran aylarında fotokapanın kaydettiği görüntülerde birden fazla yaban keçisinin kayaların arasında dolaşıp otladığı anlar yer aldı.
Biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Burdur'da özellikle yaban hayvanı popülasyonunun fazla olduğu bölgelerde hem av koruma ekipleriyle sıklıkla denetim hem de harekete duyarlı fotokapan cihazlarıyla 24 saat görüntü kaydedilerek kaçak avcılığın engellenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.
BURDUR YABAN KEÇİSİ VE YABAN KEDİSİ FOTOKAPANA TAKILDI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:32 Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Son dakika! Bakan Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:28:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURDUR YABAN KEÇİSİ VE YABAN KEDİSİ FOTOKAPANA TAKILDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]