Son Dakika Haberleri: Burdur Yağış ve Fırtına Ağaç Devirdi

Burdur Yağış ve Fırtına Ağaç Devirdi

1 saat önce

Yağış ve fırtına ağaç devirdiBurdur'un Bucak ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Hükümet Konağı önündeki ağaç devrildi.

Yağış ve fırtına ağaç devirdi

Burdur'un Bucak ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Hükümet Konağı önündeki ağaç devrildi.

Bucak'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece boyunca sağanak şekilde etkili olurken, sabah sağanakla birlikte artan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer şiddetini artıran rüzgar ilçede bazı ağaçları kökünden sökerek, bazılarını da ortadan kırarak devirdi.

Kaymakamlık Parkı'nda fırtınadan kırılan servi ağacı Hükümet Konağı giriş yoluna düşerek yolu kapatırken, Bucak Belediyesi ekipleri ağacı keserek kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

Burdur, Hükümet, Bucak, Güncel
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