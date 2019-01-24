Burdur Yağış ve Fırtına Ağaç Devirdi
1 saat önce
Yağış ve fırtına ağaç devirdiBurdur'un Bucak ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Hükümet Konağı önündeki ağaç devrildi.
Yağış ve fırtına ağaç devirdi Burdur
'un Bucak
ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Hükümet
Konağı önündeki ağaç devrildi.
Bucak'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece boyunca sağanak şekilde etkili olurken, sabah sağanakla birlikte artan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer şiddetini artıran rüzgar ilçede bazı ağaçları kökünden sökerek, bazılarını da ortadan kırarak devirdi. Kaymakamlık
Parkı'nda fırtınadan kırılan servi ağacı Hükümet Konağı giriş yoluna düşerek yolu kapatırken, Bucak Belediyesi
ekipleri ağacı keserek kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:17 Kaynak: DHA
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