BURDUR Yalnız oturan kadın evinde ölü bulundu
17 dakika önce
Yalnız oturan kadın evinde ölü bulunduBURDUR'da yalnız oturan Güzin Şener (49) evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Yalnız oturan kadın evinde ölü bulundu
BURDUR'da yalnız oturan Güzin Şener (49) evinde ölü bulundu. Burdur
Pazar Mahallesi Özdemir Sokaktaki evinde yalnız oturan Güzin Şener'den iki gündür haber alamayan bir arkadaşı polise haber verdi. Polis
, sağlık ve itfaiye ekipleri saat 17.00 sıralarında Güzin Şener'in evine geldi. İtfaiye
ekipleri tarafından kapının açılmasından sonra içeri giren ekipler, Güzin Şener'i koridorda hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Güzin Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Güzin Şener'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi
morguna konuldu. Vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izi bulunmayan Güzin Şener'in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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