BURDUR Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

BURDUR Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulunduBURDUR'da yalnız yaşayan Şeref Yiğit (80) evinde ölü bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti

Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti

Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti

13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı

3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim

Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler

Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti

Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü

En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı

Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor

Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor

Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu