BURDUR Yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı bayraklı atlayış yaparak kutladı - Son Dakika

Yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı bayraklı atlayış yaparak kutladı

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yamaç paraşütçüleri Türk bayraklı uçuş gerçekleştirdi.

Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü ile Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Gençlik Spor Kulübü üyesi 30 yamaç paraşütçüsü, paraşütlerine taktıkları Türk bayraklarıyla 380 rakımlı Avşar Tepe'den Burdur Gölü kıyısına atlayış yaptı. Kulüp başkanları Bahri Kılıçaslan ve Muhammet Erşen, iki kulübün sporcularının 19 Mayıs 1919'un 101'inci yılına vurgu yapmak için Türk bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdiklerini söyledi. Sporcular yaklaşık 2 saat süreyle gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Kılıçaslan ve Erşen, "19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli dönüm noktalarından birisi. Biz de bu amaçla iki kulübün sporcuları olarak ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 101'inci yılına özel paraşütlerimize taktığımız Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdik" dedi.

Yamaç paraşütçüsü Halil Bekar da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bu bayramı biz de yamaç paraşütçüleri olarak varlığımız Türk varlığına armağan olsun diyerek kutluyoruz" diye konuştu.