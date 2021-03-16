BURDUR Yangın eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

BURDUR Yangın eve sıçramadan söndürüldü
16.03.2021 16:38
Yangın eve sıçramadan söndürüldüBurdur'un Bucak ilçesinde zemin katta çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın eve sıçramadan söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde zemin katta çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Bucak ilçesinin Susuz köyünde saat 14.00 sıralarında Veysel Apaydın'a ait evden dumanların yükselmesi üzerine 112 Çağrı Merkezi'ni arayan köy sakinleri yardım istedi. Kısa sürede bölgeye sağlık, jandarma, Bucak Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın çevre güvenliği aldığı evin zemin katındaki saman balyalarının tutuştuğu belirlendi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, açık ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise dumandan etkilenmemesi için kapı açılarak dışarı bırakıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
Son Dakika Kuyumcular bile satın alıyor! Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın' satışları patladı Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası Zehir tacirleri, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüş Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor