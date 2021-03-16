BURDUR Yangın eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Yangın eve sıçramadan söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde zemin katta çıkan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Bucak ilçesinin Susuz köyünde saat 14.00 sıralarında Veysel Apaydın'a ait evden dumanların yükselmesi üzerine 112 Çağrı Merkezi'ni arayan köy sakinleri yardım istedi. Kısa sürede bölgeye sağlık, jandarma, Bucak Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın çevre güvenliği aldığı evin zemin katındaki saman balyalarının tutuştuğu belirlendi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, açık ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise dumandan etkilenmemesi için kapı açılarak dışarı bırakıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.