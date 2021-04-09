BURDUR YARIKÖY'ÜN MİSAFİRİ LEYLEKLER GELDİ - Son Dakika

Baharın gelmesiyle, kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye dönen leylekler, Burdur Yarıköy'e de geldi.

Bahar aylarıyla birlikte doğadaki canlanma her yerde kendini hissettirmeye başladı. Her yıl Burdur'a gelen leylekler bu geleneği bozmadı ve Yarıköy'deki yuvalarına geri döndü. Leylekler köy girişi, köy içerisindeki aydınlatma direkleri ve köy camisinin kubbesindeki yerlerini aldı. Besince zengin sulak alanlara sahip olması dolayısıyla Yarıköy'ü kendilerine yaşam alanı olarak belirleyen leylekler, yuva tadilatının ardından dünyaya gelecek yavrularını büyüttükten sonra kışı geçirmek üzere Afrika'ya göç edecek. Leyleklerin bu dönemi en sağlıklı şekilde geçirebilmesi için vatandaşlara düşen en büyük görev ise onların yaşam alanlarını koruması ve sulak alanlara zarar verememesi.

Çiftçi dostu leylekler, tarım alanlarındaki zararlıları tüketerek, doğal dengeyi sağlıyor.