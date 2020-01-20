Burdur yeşilova'da kaza 1 yaralı - Son Dakika
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Burdur yeşilova'da kaza 1 yaralı

10 dakika önce

Yeşilova'da kaza: 1 yaralıBURDUR'un Yeşilova ilçesinde hafif ticari araçla süt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yeşilova'da kaza: 1 yaralı

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde hafif ticari araçla süt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yeşilova MAKÜ İsmail Akın Meslek Yüksekokulu önündeki virajda meydana geldi. Hafif kar yağışının etkili olduğu yolda M.A.E.'nin kullandığı 20 R 5142 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ö.T.'nin kullandığı 54 RB 509 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampolden uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği hafif ticari araç sürücüsü M.A.E., ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza, anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, tankerle çarpıştığı anlar yer aldı.

Burdur yeşilova'da kaza 1 yaralı

İsmail Akın, Yeşilova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:07 Kaynak: DHA
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