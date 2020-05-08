BURDUR Yurt çalışanlarına koronavirüs testi - Son Dakika

Yurt çalışanlarına koronavirüs testi

BURDUR'da karantina yurdunda kalan 3 kişide koronavirüs vakasına rastlanınca yurtlarda çalışan görevlilere koronavirüs testi yapıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi KYK Yurduna 17 Nisan'da Kuveyt'ten gelen 3 Türk vatandaşında koronavirüs testi pozitif çıktı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 vatandaştan 2'si, tedavileri tamamlanıp memleketlerine gönderildi. Yurtlarda kalan diğer 80 Türk vatandaşı da bugün evlerine gönderildi.

Karantinada kalanlardan 3 kişide koronavirüs testi pozitif çıkınca Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve 72 personel koronavirüs testine tabi tutuldu. Yurda gelen İl Sağlık Müdürlüğü Halk sağlığı Başkanlığı ekipleri tarafından çalışanlara test yapıldı. Karantina süresince yurtta kalan personel, testlerin sonucuna göre evlerine gönderilecek.