BURDUR Yurtlarda hummalı temizlik - Son Dakika

Yurtlarda hummalı temizlik

BURDUR'da yurt dışından getirilen vatandaşların karantinada tutuldukları KYK yurtları, karantina sonrası boşaltılarak, tepeden tırnağa temizlendi.

Kuveyt'ten getirilen 270 kişinin karantinada tutulduğu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli yurtlarında, karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt personeli tarafından temizlik çalışması yapıldı. Odalar ve yurt binaları yurt personeli tarafından temizlendi.

Fereli Sinan Efendi Yurdu Müdürü Mustafa Özçelik, "Geçen hafta Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen misafirlerimizi, dün de Kuveyt'ten gelen misafirlerimizi yolcu ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yurt dışından gelecek 25 bin kişiden yurtlarımıza gelecek misafirlerimiz için yurtlarımızda yoğun ve hummalı bir temizlik faaliyeti sürdürüyoruz. Yeni gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Odada ihtiyaçları olan her şeyi yerleştirdik" dedi.

Yurt personelinin de evlerine gitmediğini belirten Özçelik, "Karantina süresi bittikten sonra vatandaşlarımızı gönderiyoruz ama bizim mesaimiz bitmiyor. Personel arkadaşlarımız burada kalıyor. Bazılarının küçük çocukları var. Anneleri, babaları var. Onları korumak için burada kalıyorlar. Gıda ihtiyaçlarımızı Kızılay, temizlik malzemesi ihtiyaçlarımızı AFAD İl Müdürlüğü karşılıyor. Bizler de misafirlerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.