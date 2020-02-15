Burdurlu 80 yıllık evli çifte

Burdur'da 80 yıldır evli Rukiye ve Yusuf Baş çiftine sürpriz "14 Şubat Sevgililer Günü" programı düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) organize edilen yemek için özel araçla evlerinden alınan 94 yaşındaki Rukiye ile 105 yaşındaki Yusuf Baş çifti, üniversitenin Lavanta Tepesi Oteli'ne getirildi.

Otel müdürü tarafından kapıda karşılanan çift, davetliler ve çalışanlar tarafından alkışlarla salona giriş yaptı.

Keman eşliğinde, mumlar ve kurumuş gül yapraklarıyla donatılan masada baş başa yemek yiyen Baş çifti, duygulu anlar yaşadı.

Rukiye Baş, ömrü boyunca böyle bir akşam yaşamadığını belirterek, hissettiği mutluluğu dile getirdi.

Duygularını söylediği maniyle dile getiren Yusuf Baş ise 80 yıllık evliliklerinde ilk defa böyle bir organizasyonla sevgililer gününü kutladıklarını ifade etti.