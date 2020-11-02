Burdurlu Güzel Sanatlar öğrencisi, minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını duvara resmetti - Son Dakika

Burdurlu Güzel Sanatlar öğrencisi, minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını duvara resmetti

02.11.2020 21:03
Burdurlu Güzel Sanatlar öğrencisi, minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını duvara resmetti, System.String[]

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Büşra Öğüt, İzmir'deki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in fotoğrafını duvara resmetti.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Büşra Öğüt, İzmir'deki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in fotoğrafını duvara resmetti.

İlçeye yaklaşık 4 kilometre uzakta, hayvancılıkla geçimini sağlayan ailesiyle birlikte makilik yamaçtaki müstakil evlerinde yaşayan 22 yaşındaki Öğüt, doğadaki nesnelere resim ve insan portreleri yapıyor.

İzmir depreminden etkilenen Güzel Sanatlar öğrencisi Öğüt, evinin yakınındaki çatlamış beton duvara, Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra yaralı çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in arama kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu sırada çekilen fotoğrafını çizdi.

Doğal boyalarla çizdiği resmin fotoğrafını, "Umut" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşan Öğüt, canla başla görev yapan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından bir can daha çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Öğüt, paylaşımında, "Yıkıntıların altında kalan yalnızca o küçük beden değil, hepimizin yüreğiydi. Sizler aslında hepimizi çıkardınız o yığından. Kaybettiğimiz canlar ve canını ortaya koyarak kurtarmaya çalışanlar için." ifadelerine yer verdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ağlasun, Burdur, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdurlu Güzel Sanatlar öğrencisi, minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını duvara resmetti - Son Dakika


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