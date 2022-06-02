Burdurlu Kadın Yurttaş: "Elimizden Ekmeğimizi Almaya Çalışıyorlar, Bıktık Artık" - Son Dakika
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Burdurlu Kadın Yurttaş: "Elimizden Ekmeğimizi Almaya Çalışıyorlar, Bıktık Artık"

02.06.2022 19:43

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur’un Bucak ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir kadın yurttaş, yaşadığı sorunları Akşener’e anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve “Bizim paramızla ona buna yardım ediyor, bıktık artık. Oğlumla ikimiz, perdeyi çekiyoruz, kedilerimizle yaşıyoruz. Ne kedilerin hakkı var ne bizim hakkımız var. Elimizden ekmeğimizi almaya çalışıyorlar, bıktık artık. Yıllarca perdeyi açmıyorum, insan yüzü görmeyeyim diye. Sizi görmek için geldim” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ/MUHAMMET FATİH BAŞCI - Kamera: KEMAL SEVİNDİRCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur'un Bucak ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir kadın yurttaş, yaşadığı sorunları Akşener'e anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve "Bizim paramızla ona buna yardım ediyor, bıktık artık. Oğlumla ikimiz, perdeyi çekiyoruz, kedilerimizle yaşıyoruz. Ne kedilerin hakkı var ne bizim hakkımız var. Elimizden ekmeğimizi almaya çalışıyorlar, bıktık artık. Yıllarca perdeyi açmıyorum, insan yüzü görmeyeyim diye. Sizi görmek için geldim" dedi.

Meral Akşener'in, esnaf ziyareti için bugün geldiği Burdur'daki son durağı Bucak ilçesi oldu. Akşener, Bucak'ta esnafla ve vatandaşlarla dertleşti.

"ÇOCUK GELİYOR, ALACAK BİR ŞEY BULAMIYOR, SAKIZ ALIYOR"

Akşener'in ziyaret ettiği bir bakkal, "İşler durgun. Fiyatlar her geçen gün artıyor. Toptancı, her gelişinde bir fiyat koyuyor. Önceden koli boşaltmayı yetiştiremezdim. Şu anda leblebi olmuş 60 lira, burası dar gelirli bir ilçe, alamıyorlar ki. Tezgahımın üzerinde en ucuzu sadece sakız, o da 50 kuruş. Çocuk geliyor, alacak bir şey bulamıyor, sakız alıyor" dedi.

"ELİMİZDEN EKMEĞİMİZİ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR, BIKTIK ARTIK"

Ziyaretler sırasında Akşener'e yaklaşan Bucaklı bir yurttaş, yaşadığı sorunları anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve şunları söyledi:

"Bizim paramızla ona buna yardım ediyor, bıktık artık. Oğlumla ikimiz, perdeyi çekiyoruz, kedilerimizle yaşıyoruz. Ne kedilerin hakkı var ne bizim hakkımız var. Elimizden ekmeğimizi almaya çalışıyorlar, bıktık artık. Yıllarca perdeyi açmıyorum, insan yüzü görmeyeyim diye. Sizi görmek için geldim. Kılıçdaroğlu'na yetişemedim. Bizim paramızla ona buna yardım ediyor. Birbirimize selam vermeyi unuttuk artık."

Akşener, ziyaret ettiği bir esnafın eşi ile telefonda görüştü. Akşener, "Şimdi kocanla konuşurken dün akşam kuru fasulye pişirmişsiniz, bu akşam kaldı mı kuru fasulye, onu sormak için aradım, ne yapacaksın akşama" diye sordu. Telefonu kapatmasından sonra Akşener, "'Çocuklara öğlen patates yaptım, akşama da mercimek koydum' dedi ve bu dükkan orta düzeyin üstünde geliri olan bir ailenin dükkanı" diye konuştu.

Burdurlu Kadın Yurttaş: Elimizden Ekmeğimizi Almaya Çalışıyorlar, Bıktık Artık
Burdurlu Kadın Yurttaş: Elimizden Ekmeğimizi Almaya Çalışıyorlar, Bıktık Artık
Burdurlu Kadın Yurttaş: Elimizden Ekmeğimizi Almaya Çalışıyorlar, Bıktık Artık
Burdurlu Kadın Yurttaş: Elimizden Ekmeğimizi Almaya Çalışıyorlar, Bıktık Artık

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdurlu Kadın Yurttaş: 'Elimizden Ekmeğimizi Almaya Çalışıyorlar, Bıktık Artık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdurlu Kadın Yurttaş: "Elimizden Ekmeğimizi Almaya Çalışıyorlar, Bıktık Artık" - Son Dakika
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