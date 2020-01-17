Burdurlu kadınlar çini sanatını öğreniyor - Son Dakika

Burdurlu kadınlar çini sanatını öğreniyor

BURDUR'daki Kültür ve Sanat Atölyesi'nde 45 kadın kursiyerin katılımıyla çini kursu başlatıldı. Haftanın üç günü kursa gelen kadınlar çini sanatını öğreniyor. Kursu veren görsel sanatlar öğretmeni Hülya Altuğ, "Çalışmamız yaklaşık 6 ay sürecek. Biz ana tema olarak çini sanatını icra ederek geleceğe iz bırakanlardan biri olmaya çalışacağız" dedi.

Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde çini sanatının öğretilmesi amacıyla kurs açıldı. Görsel sanatlar öğretmeni Hülya Altuğ (46) tarafından verilen kursa, tamamı kadın 45 kursiyer yoğun ilgi gösterdi. Haftanın üç günü çalışma yapan kursiyerler, ürettikleri eserleri düzenlenecek kurslarda tanıtacak.

Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde 19 yıldır gönüllü kurs veren görsel sanatlar öğretmeni Hülya Altuğ, "Kursiyerlerimize 16'ncı yüzyıldan günümüze kadar devam eden eski Türk sanatlarından biri olan çini sanatını öğretiyoruz. Çini sanatı bildiğiniz gibi önce toprağın şekil alıp, fırınlanıp, bir tarafı verniklenerek, sır yapılarak üzerine desenler ve renkler yapılması. Biz atölyemizde şu anda bu sanata giriş aşamasındayız" dedi.

'ÇALIŞMAMIZ YAKLAŞIK 6 AY SÜRECEK'

Kütahya'ya giderek çini sanatıyla ilgili incelemelerde bulunduklarını anlatan Altuğ, "Kütahya'da yapılan çalışmaları gördük. Geleneksel çini sanatı nasıl yapılmış, günümüze nasıl gelmiş, değişikliğe uğramış mı, bunları gözlemledik. Malzemeleri temin ederek atölyemizde çalışmaya başladık. Atölyemizde şu an eskiz (ön çalışma, taslak) aşamasındayız. Çalışmamız yaklaşık 6 ay sürecek. Biz ana tema olarak çini sanatını icra ederek geleceğe iz bırakanlardan biri olmaya çalışacağız. Arkadaşlarımız bununla ilgili geleneksel yapıda yapılmış çini sanatı örneklerini ortaya koydu" diye konuştu.

'BURDUR CAM MOZAİĞİ ÇALIŞIYORUZ'

Atölyede 7 yaşından 70 yaşına kadar kursiyer olduğunu belirten Hülya Altuğ, şunları söyledi:

"Birçok unutulmaya yüz tutmuş sanatı atölyemize taşıdık. 19 yıl önce ilk olarak ahşap yakma sanatıyla başladık. Daha sonra ahşap üzerinde birçok süsleme sanatını icra ettik. Yağlı boya, akrilik, cam vitray, birçok mozaik türünü çalıştık. Mozaik türlerini çalışırken, yeni bir şey daha ortaya çıkardık. Burdur cam mozaiği çalışıyoruz. Şu anda patent aşamasındayız, ilerleyen günlerde açıklamasını yapacağız. Burdur cam mozaiği çalışıyoruz. Bu zanaatı, sanata dönüştürdük. Öğrencilerimiz birçok farklı çalışma yaptı."

'BİRÇOK ÇALIŞMA YAPTIK'

Kursiyerlerden Şefika Kabay da (60) "7 yıl önce emekli olduktan sonra bu atölyeye gelmeye başladım. Keçe çalışması, cam mozaik gibi birçok çalışma yaptık. Şimdi de çini sanatı çalışıyoruz. Öğretmenimizin bize gösterdiği gibi yapmaya çalışıyoruz. Haftanın üç günü buradayız. Hem vaktimizi değerlendiriyoruz hem bir şeyler öğreniyoruz. Öğretmenimize bize verdiği emek için teşekkür ediyorum" dedi.