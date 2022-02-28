Burdurlu kadınlar dünya lezzetlerini kendi mutfaklarına taşıyor - Son Dakika
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Burdurlu kadınlar dünya lezzetlerini kendi mutfaklarına taşıyor

28.02.2022 13:08

Burdurlu kadınlar dünya lezzetlerini kendi mutfaklarına taşıyorBURDUR Burdurlu ev hanımları halk eğitim merkezlerinden aldıkları aşçılık kurslarında dünya mutfağından onlarca çeşit yemeği öğrenerek kendi mutfaklarına taşıyor.

Burdurlu kadınlar dünya lezzetlerini kendi mutfaklarına taşıyor

BURDUR Burdurlu ev hanımları halk eğitim merkezlerinden aldıkları aşçılık kurslarında dünya mutfağından onlarca çeşit yemeği öğrenerek kendi mutfaklarına taşıyor.

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezinde başlatılan aşçılık kursu Burdurlu kadınların yoğun ilgisini çekiyor. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen ev hanımları gittikleri aşçılık kursunda dünya mutfaklarından onlarca çeşit yemeğin yapımını öğreniyor. 1 yıl süren kurs sonucunda sadece yemek yapmayı değil, aynı zamanda baharatların kullanımından hangi çeşit yemeklerin yan yana daha lezzetli olduğunu öğreniyorlar. Kursa bir diğer yoğun ilgi ise öğrencilerden. Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri mesleki kariyerlerine etkili olacağını düşünerek aşçılık kurslarına katılıyor.

"Dünya mutfağını kendi mutfağıma kattım"

Aşçılık kursunda öğrendiği yemekleri ailesine de yaptığını belirten ev hanımı Yasemin Üngörmüş, "Halk eğitim kurslarına katılmaya karar verdim. Yemek yapmayı çok sevdiğim için aşçılık kursunu tercih ettim. Burada öğrendiğim yemekleri evimde denemeye başladım. Gelen misafirlerime ikram ediyorum. Dünya mutfağını kendi mutfağıma kattım. Ailem ve gelen arkadaşlarım yapılan yemekleri çok beğendi. Baharatları nerede kullanacağımı öğrendim. Hangi yemek hangi yemeğin yanında yakışır, hangi meze neyin yanına yakışır onu öğrendim" dedi.

Aşçılık kursundan alacağı sertifika ile emekli olduktan sonra bir işletme açmanın hayalini kuran hemşire Nermin Ateş, "Aşçılığa karşı olan ilgim nedeniyle bu kursa hep katılmak istiyordum. Hobi olarak geliyorum, dünya mutfaklarından tarifler öğreniyorum. Bu tarifleri sevdiğim insanlara hazırlıyorum. Alacağım sertifika ile emekli olduğumda bir işletme açabilirim diye hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Burdurlu kadınlar dünya lezzetlerini kendi mutfaklarına taşıyor
Burdurlu kadınlar dünya lezzetlerini kendi mutfaklarına taşıyor
Burdurlu kadınlar dünya lezzetlerini kendi mutfaklarına taşıyor

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Son dakika haber... Dünya ve yöresel tatlıları öğrenerek kariyerlerine katkı sağlıyorlar Son dakika haber... Dünya ve yöresel tatlıları öğrenerek kariyerlerine katkı sağlıyorlar

Mehmet Akif Ersoy, Yemek Tarifi, Emekli, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdurlu kadınlar dünya lezzetlerini kendi mutfaklarına taşıyor - Son Dakika


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