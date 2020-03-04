Burdurlu kadınlar keçeciliği öğreniyor - Son Dakika
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Burdurlu kadınlar keçeciliği öğreniyor

6 saat önce

BURDUR'da kadınlar, belediyenin kültür ve sanat atölyesinde keçeciliği öğreniyor.

Burdurlu kadınlar keçeciliği öğreniyor, System.String[]

BURDUR'da kadınlar, belediyenin kültür ve sanat atölyesinde keçeciliği öğreniyor. Kurs öğretmeni Hülya Altuğ, "Atölyemizde kaybolmaya yüz tutmuş bu el zanaatını sanata dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde, 19 yıldır gönüllü ders veren görsel sanatlar öğretmeni Hülya Altuğ tarafından verilen kursta 85 kursiyer yaklaşık bir yıldır geçmişten günümüze kadar gelen keçeleme sanatını öğreniyor. Keçeleme yöntemiyle çeşitli eserler üreten kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatı yaşatmaya çalışıyor.

Hülya Altuğ, "Atölyemizde 85 öğrencimizle birlikte geçmişten günümüze gelmiş olan sanat akımlarını, kaybolmuş bütün zanaatları sanata dönüştürmeye çalışıyoruz. Atölyemizde yaklaşık bir yıldır keçe ve keçeleme işi yapıyoruz. Geleneksel yapıda keçeleme dövülerek ve sabunla sıkılaştırılarak şekil verilen ve her alanda kullanılabilen bir malzeme. Burdur'un geleneksel yapısında keçeleme işinin Selçuklu döneminde yapıldığı, kullanıldığı söyleniyor fakat tarihçesi çok net değil. İlk keçeleme işi Çayboyu'nda yapılırmış. O zaman çayda su varmış. Koyunlar yıkanıp, yünleri kırkılıp, temizlendikten sonra kök boyalarla boyanarak keçeleme işlemine hazır hale getiriliyormuş. Bunlardan çadırlar, kepenekler, halı, kilim, giyim eşyaları yapılıp kullanılıyormuş. Günümüzde baktığımız zaman bunların hiç birisi kalmamış" dedi.

'GEÇMİŞİ GÜNÜMÜZE TAŞIMIŞ OLURUZ'

Göçebe kültürünün en önemli etkenlerinden birisinin keçeleme olduğunu anlatan Altuğ, "Burdur, göçün yoğun olduğu; koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların çok olduğu bir şehir. Günümüzde keçe eşyaların az kullandığını görüyoruz. Atölyemizde kaybolmaya yüz tutmuş bu el zanaatını sanata dönüştürmeye çalışıyoruz. Atölyemizdeki 85 arkadaşımız çok güzel ürünler üretti ve yaptığımız ürünleri de 25-28 Mart'ta Antalya Expo Fuar Alanı'nda sergileyeceğiz. Umarım sanatı doğru icra edip geçmişi günümüze taşımış oluruz" diye konuştu.

'SEVEREK YAPIYORUZ'

Kursiyerlerden Hamiyet Gülgör de "Bu atölyede birçok sanat dalında çalışmalar yaptık. Keçeciliğe geçen yıl başladık. Tablolar yaptık, çantalar, kıyafetler yaptık. Severek yapıyoruz. Bir şeyler üretmek çok güzel" diye konuştu.


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:24 Kaynak: DHA
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