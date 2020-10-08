Burdurlu mahalli sanatçılar ekolojik turizm tesisinde klip çekti - Son Dakika

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir grup mahalli sanatçı, çalıp söyledikleri yöre türkülerinin unutulmaması için ekolojik turizm tesisinde klip çekti.

İlçede, eski bir tavuk çiftliğinden ekolojik bir tesise dönüşen turistik işletmede buluşan mahalli sanatçılar, seslendirdikleri Tefenni türkülerine klip çekmenin heyecanını yaşadı.

Proje Koordinatörü müzik öğretmeni Ahmet Ali Selçuk, gazetecilere, uzun süredir hayalini kurdukları yöre müziklerinin klibini çekmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Klipte yöre müziklerini seslendiren güçlü sanatçıların yer aldığına dikkati çeken Selçuk, "Projedeki emekleri için sanatçılara, klip yönetmenine ve destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Mahalli sanatçı Kadir Selçuk da aldıkları bu daveti hiç düşünmeden kabul ettiklerini belirterek "Güzel bir projenin içinde bulunduk. Geniş türkü yelpazesine sahip yöremizin türkülerini arkadaşlarımızla icra ettik." ifadelerini kullandı.

Projeye ev sahipliği yapan turizmci Engin Erkan da Tefenni'nin zengin müzik kültürü ve folklora sahip bir ilçe olduğunu kaydederek bu zenginliğin tanıtılması ve kalıcılığını sağlamak için projeye destek verdiğini aktardı.