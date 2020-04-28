Burdurlu pazarcılardan giriş düzenlemesi talebi - Son Dakika

Burdurlu pazarcılardan giriş düzenlemesi talebi

*- Burdur'da salı günleri kurulan halk pazarına vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyularak alındı.

*- Pazarda tezgah açan esnaf ise pazar girişinin tek olması nedeniyle az müşteri geldiğini ve satışların düştüğünü belirterek, düzenleme istedi.

Burdur'da salı günleri kurulan halk pazarına girişlerde vatandaşlar bu hafta da uzun kuyruklar oluşturdu. Pazar giriş kuyruğunda sosyal mesafe kuralına zaman zaman uyulmazken, pazar içinde de alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadan alışverişlerini tamamladı. Vatandaşlar alışveriş yaparken, pazarcılar ise satışların azlığından yakındı.

İlkokul yıllarından bu yana pazarcılık yaptığını söyleyen Ali Yüce (36), "Satışlarımız çok kötü. Bunun nedeni pazarın girişinin tek kapı olması. İki hafta önce yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşmuştu. Millet sıra beklememek için pazara girmedi. Bu pazarda yetkililerden pazarcı esnafı olarak tek istediğimiz pazar giriş çıkışlarının tek değil daha rahat olması. Vatandaşlar kuyruk beklememek için bu pazara gelmek istemiyor. Pazarımız bomboş. Aynı zamanda pazarda satışlar saat 18.00'de sona eriyor. Günler uzadı. Bu kapanış saatinin de biraz daha esnetilmesi pazar esnafının isteği" dedi.

Pazar esnafı Hüseyin Karakaş, "Pazar esnafı olarak bu durumdan memnun değiliz. Girişte insanlar zorlanıyor. Semt pazarlarının bazıları kapandı. Biz esnaf olarak zor durumdayız. Ciddi manada küresel bir salgın bu. Tabii Türkiye de etkileniyor. Belki de yüz yılda gelecek bir durum bu. Semt pazarlarının kapatılması konusunda Valimizin aldığı karara saygılıyız ama hem pazar esnafını hem de insanları düşünmek lazım. Mahallelerde pazarların devam etmesi lazım. Vali Beyden istirhamımdır pazarcı esnafı adına" diye konuştu.

'İL PANDEMİ KURULU'NA İLETECEĞİM'

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de şöyle dedi:

"Covid-19 salgını nedeniyle hemen hemen her noktada aldığımız önlemlerin en sıkı denetimlerini yaptığımız yerler semt pazarlarımız ve salı pazarımız. Vatandaşımızın bazı sıkıntıları, şikayetleri var. Bize iletiyorlar ama biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bazıları bakanlık genelgesiyle sabit, bazıları da İl Pandemi Kurulu'nda aldığımız kararlar. Pazar yerlerine tek noktadan giriş çıkışın olması genelgeye bağlandı. Biz maskesiz giriş çıkışı önleyip, ateşini ölçtükten sonra vatandaşımızın 15 dakikalık sürede pazarda kalmasını, üretici ve esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaşımızın pazarda olmasını sağlamakla mükellefiz. Evet vatandaşımız zorlanıyor ama şükürler olsun ki sağlık en kıymetli hazinemiz felsefesinden hareketle salgında bir düşüş başladı. Bir ay içinde yavaş yavaş tedbirlerin gevşetileceği yönünde bir izlenimimiz var. Vatandaşımızdan bir ay daha sabır istiyoruz. Pazar yerinde gördüğümüz aksaklıkları da İl Pandemi Kurulu'na ileteceğim. Pazar giriş çıkış saatlerinin dışında da bazı sıkıntılar var. Belli ölçüde gevşemeler olabilecekse bunları da değerlendireceğiz."